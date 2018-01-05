Налоговый Кодекс 2018 года, или Кодекс завтрашнего дня

Как известно, с 1 января 2018 года введен в действие новый, уже 3 по счёту, Налоговый Кодекс Республики Казахстан.

Он стал больше (773 статьи против 687), подробнее и ближе к бизнесу по своему Духу и Букве. И хотя много статей вводятся немедленно, бОльшая их часть и наиболее важные новеллы отсрочены по времени и вводятся в 2018-2020 годах. В целом впечатление от нового кодекса положительные - он стал более подробным и понятным, почти всем терминам даны определения для избежания двойного толкования. К сожалению, некоторые «исторические» спорные вопросы, например, определение понятия «внешнеторговая сделка», а также некоторые другие так и остались нераскрытыми.

В данной статье я постараюсь описать наиболее важные административные новеллы нового Налогового кодекса по сравнению со старым.

1. Введён важнейший принцип добросовестности налогоплательщика (статья 8, по аналогии с принципом «презумпции невиновности» в уголовном и административном праве). Его формулировка «при рассмотрении жалобы на уведомление о результатах проверки все неопределенности и неурегулированные вопросы налогового законодательства Республики Казахстан толкуются в пользу налогоплательщика (налогового агента)» хоть и не до конца конкретная, но всё же значительно упростит налогоплательщикам процесс оспаривания незаконных действий налоговых органов, при наличии таковых;

2. Срок исковой давности по налоговым обязательствам и требованиям с 2020 года составит 3 года (статья 48);

3. До 2020 года к доходу физического лица в целях исчисления ИПН применяются вычеты пенсионных взносов (не путать с отчислениями!), 1 МЗП, налоговый вычет на медицину (кроме косметологических, не более 8 МЗП за 1 год) и некоторых других (глава 37);

4. Введён институт отсрочки или рассрочки по уплате налогов и (или) плат (статья 51), согласно которому «отсрочка или рассрочка по уплате налогов и (или) плат может быть предоставлена налогоплательщику, финансовое положение которого не позволяет уплатить налог и (или) плату в установленный срок, однако имеются достаточные основания полагать, что возможность их уплаты возникнет в течение срока, на который предоставляется отсрочка или рассрочка», и предоставляется при определённых условиях, таких, как: причинение налогоплательщику ущерба в результате непреодолимой силы, производство и (или) реализация товаров, работ или услуг налогоплательщиком носит сезонный характер, принятие судом решения о применении процедуры урегулирования неплатежеспособности и т.д. Отсрочка или рассрочка принимаются при наличии залога имущества или банковской гарантии;

5. Введена статья 93, регламентирующая прекращение деятельности налогоплательщиков в принудительном порядке. Такое прекращение деятельности производится при следующих условиях (привожу наиболее существенные):

1. За определённый период не предоставившее налоговую отчётность,

2. не совершавшие экспортно-импортные операции,

3. не имеющие задолженность по социальным платежам и налоговую задолженность,

4. не состоящие на регистрационном учёте в качестве плательщика налога на добавленную стоимость и т.д.

При наличии этих оснований Налоговые органы ежегодно: 1) не позднее 1 марта формируют первоначальный перечень субъектов, соответствующих условиям пункта 1 настоящей статьи; 2) не позднее 1 апреля размещают в средствах массовой информации сформированный перечень субъектов, подлежащих принудительной ликвидации. Исковые заявления для принудительной ликвидации (снятия с учётной регистрации, прекращения деятельности) в отношении субъектов, включённых в перечень, указанный в пункте 4 настоящей статьи, направляются налоговыми органами в суд не позднее 1 сентября календарного года.

6. Введена статья 73 «Содействие налогоплательщикам», в которой прямо прописано, что «налоговые органы оказывают содействие налогоплательщикам (налоговым агентам) путём, помимо прочих: 1) разъяснения налогового законодательства, 2) представления сведений о порядке осуществления расчётов с бюджетом по исполнению налогового обязательства; 3) предоставления программного обеспечения для представления налоговой отчётности, иной отчётности, установленной настоящим Кодексом, в электронной форме с формированием электронного платёжного документа по уплате налогов и платежей в бюджет; 4) представления сведений о наличии налоговых обязательств по налогу на транспортные средства, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц. Указано, что налоговые органы оказывают помощь налогоплательщикам (налоговым агентам) в получении ими на бесплатной основе информации через интернет-ресурсы;

7. Ввели статью 99 «прекращение обязательства по уплате штрафа в силу истечения срока давности исполнения постановления». Сумма штрафа по постановлению о наложении административного взыскания за правонарушения в области налогообложения, пенсионного обеспечения, обязательного социального страхования и обязательного социального медицинского страхования, исполнение которого невозможно в силу истечения срока давности исполнения постановления (1 год), подлежит списанию налоговым органом с лицевого счета налогоплательщика (налогового агента) на основании решения налогового органа не позднее 5 рабочих дней с даты вынесения такого решения;

8. Пеня на не уплаченную в срок сумму налогов и платежей в бюджет снижена в 2 раза до 1.25 ставки рефинансирования Нацбанка (по состоянию на 4 января ставка составляет 10.25%, а пеня, соответственно, 12.8% за каждый календарный день просрочки;

9. С 1 января 2019 года вводится налоговый мониторинг в виде горизонтального мониторинга (статья 131), которым являются меры по обмене информацией, определённой в соглашении между налоговым органом и налогоплательщиком. Норма пока пилотная, к 2019 году должны будут принять соответствующие правила.

10. С 1 января 2019 года вводится понятие «предварительного разъяснения», т.е. разъяснение уполномоченного органа по возникновению налогового обязательства в отношении планируемых сделок (операций). Предварительное разъяснение предоставляется уполномоченным органом по запросу: налогоплательщика, состоящего на горизонтальном мониторинге; организации, реализующей инвестиционный приоритетный проект. Такое разъяснение является, своего рода, консалтинговой услугой со стороны налоговых органов для бизнеса;

11. Налоговые проверки (Глава 18) прописали более подробно, дали более понятный понятийный аппарат, главу переструктурировали. Каких-то особых новелл не имеется;

12. Ввели понятие налогообложения прибыли контролируемой иностранной компанией (глава 30), которое, по сути, заменило и дополнило налогообложение юридических лиц, зарегистрированных в странах с льготным налогообложением (оффшорах);

13. C 2020 года частный нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор, наконец-таки, получат право на вычеты из своего дохода расходов по приобретение канцелярских принадлежностей, аренде помещения для оказания профессиональных услуг, амортизационные отчисления, исчисленные в размере 25 процентов от стоимости активов на конец налогового периода, расходы по оплате услуг банка второго уровня, организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, услуг связи, коммунальных услуг, расходы налогоплательщика по доходу работника, подлежащему налогообложению у источника выплаты, расходы по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, компенсации при служебных командировках, членские взносы и (для адвокатов) расходы, связанные с защитой и представительством (видимо, имеется в виду - «… в судах») (ст.ст.362-365);

14. С 1 января 2020 года вводится всеобщее декларирование доходов физических лиц (Глава 71);

15. С 1 января 2020 года нотариусы обязаны представлять в уполномоченный орган сведения по сделкам и договорам физических лиц:

1) об имуществе, подлежащем государственной или иной регистрации, а также имуществе, по которому права и (или) сделки подлежат государственной или иной регистрации;

2) о выданных свидетельствах о праве на наследство;

3) о других сделках и договорах, не указанных в настоящем пункте, в случае, если цена, предусмотренная сделкой (договором), превышает 160-кратный минимальный размер заработной платы, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года.

Пишите интересующие вопросы в комментарии, я постараюсь дать на них исчерпывающие ответы.

С уважением, адвокат Александр Каплан.

http://advokat-kaplan.kz