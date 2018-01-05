Путин продлил ограничения на перевозки из Украины в Казахстан

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении до 30 июня 2018 года запрета на перевозки определенных товаров с Украины в Казахстан и Кыргызстан через территорию РФ, следует из опубликованного на портале правовой информации документа, пишет РИА Новости.

«Внести в указ президента Российской Федерации от 1 января 2016 г. № 1 «О мерах по обеспечению экономической безопасности и национальных интересов Российской Федерации при осуществлении международных транзитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Казахстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 1, ст. 215; № 27, ст. 4466) изменение, заменив в пункте 4 слова «до 31 декабря 2017 г.» словами «до 30 июня 2018 г.», - говорится в документе.

Россия с 1 января 2016 года ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки с Украины, в отношении которых в РФ применяются ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от нуля, а также товаров, включенных в «санкционный» перечень.

С 1 июля 2016 года согласно указу президента РФ этот запрет был расширен в отношении таких товаров с Украины, идущих в Казахстан и Киргизию через территорию РФ. Киев после этого обвинил РФ в блокировании транзита украинских товаров по российской территории и нарушении норм ВТО.