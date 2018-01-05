Назначен новый председатель совета Палаты предпринимателей

Назначен новый председатель Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при Палате предпринимателей Кызылординской области. Теперь председательствовать в совете будет Кайыркелди Темирбаев.

Кайыркелди Темирбаев родился в 1954 году в Казалинском районе Кызылординской области. Окончил Казахский Национальный университет имени Аль-Фараби по специальности юриста.

Начиная с 1971 года по 2017 год занимал в судебной системе разные должности. Трудовую деятельность начинал с секретаря в Казалинском районном суде, с честью исполнял должности судебного исполнителя в Казалинском, Жанакорганском районах, судьи Казалинского района и Кызылординской области.

За труд в данной отрасли был награжден благодарственными письмами, почетными грамотами Председателя Кызылординского областного суда, Союза Судей Республики Казахстан, Председателя Верховного суда Республики Казахстан. Опыт работы в судебной системе - более 20 лет.

Совет по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции при Палате предпринимателей Кызылординской области был создан в целях обеспечения и защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства, а также для оперативного и системного решения вопросов противодействия коррупции.

Основными задачами Совета являются:

- защита прав предпринимателей и свободы предпринимательской деятельности;

- внесение в государственные органы и организации предложений о привлечении к ответственности должностных лиц, ответственных за нарушение прав предпринимателей и т.д.

В состав совета входят представители местных исполнительных органов, лидеры общественного мнения, представители бизнеса и СМИ.