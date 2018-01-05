В Кызылординской областной газете «Сыр бойы» назначен новый руководитель

На стыке завершающегося и наступающего годов в ТОО «Сыр медиа» произошел ряд кадровых перестановок.

В частности, решением руководства товарищества назначен главный редактор газеты «Сыр бойы». Им стал работавший заместителем генерального директора Товарищества с ограниченной ответственностью «Сыр медиа» Куат Абишевич Шарабидинов.

К.Шарабидинов свою трудовую деятельность в журналистике начинал в данной газете. В разные годы он работал заместителем ответственного секретаря, ответственным секретарем областной газеты «Сыр бойы», занимал должность редактора областного телеканала «Казахстан-Кызылорда», заместителем руководителя ТОО «Сыр медиа», которое под своим крылом объединило около 20 изданий региона.

Кроме того, состоялся ряд назначений в районных газетах. В частности, в подведомственной товариществу газете Кармакшинского района «Қармақшы таңы» на пост главного редактора заступил Дастан Садык, а руководителем Аральской районной газеты «Толкын» назначен Абай Елеш.