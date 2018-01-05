Величина прожиточного минимума в декабре 2017 года составила 23 471 тенге

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в декабре 2017г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,7%, декабрем 2016г. - на 9,1%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21,7%, молочных, масложировых изделий и яиц - 17,2%, фруктов и овощей - 10,6%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 8,2%, сахара, чая и специй - 2,3%.

тенге В среднем на душу населения Дети, 0-13 лет Подростки, 14-17 лет Трудоспособное население, старше 18 лет Пенсионеры и пожилые люди юноши девочки мужчины женщины Величина прожиточного минимума 23 471 18 936 29 626 22 702 27 893 22 149 21 973 Продовольственные товары 14 082 11 362 17 775 13 621 16 736 13 290 13 183 Непродовольственные товары и платные услуги 9 389 7 574 11 851 9 081 11 157 8 859 8 790

Методологические пояснения

Прожиточный минимум - необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.