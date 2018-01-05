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Величина прожиточного минимума в декабре 2017 года составила 23 471 тенге

 

Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в декабре 2017г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,7%, декабрем 2016г. - на 9,1%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21,7%, молочных, масложировых изделий и яиц - 17,2%, фруктов и овощей - 10,6%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 8,2%, сахара, чая и специй - 2,3%.

 

тенге

 

В среднем на душу населения

Дети,

0-13 лет

Подростки,

14-17 лет

Трудоспособное население,

старше 18 лет

Пенсионеры и пожилые люди

юноши

девочки

мужчины

женщины

Величина прожиточного минимума

23 471

18 936

29 626

22 702

27 893

22 149

21 973

Продовольственные товары

14 082

11 362

17 775

13 621

16 736

13 290

13 183

Непродовольственные товары и платные услуги

9 389

7 574

11 851

9 081

11 157

8 859

8 790

 

r04-01-2017-2

 

Методологические пояснения

Прожиточный минимум - необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.

 

 

5 января 2018, 11:05
Источник, интернет-ресурс: Комитета по статистике

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