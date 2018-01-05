Величина прожиточного минимума в декабре 2017 года составила 23 471 тенге
Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в декабре 2017г. по сравнению с предыдущим месяцем увеличилась на 0,7%, декабрем 2016г. - на 9,1%. В ее структуре доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 21,7%, молочных, масложировых изделий и яиц - 17,2%, фруктов и овощей - 10,6%, хлебопродуктов и крупяных изделий - 8,2%, сахара, чая и специй - 2,3%.
|
тенге
|
|
В среднем на душу населения
|
Дети,
0-13 лет
|
Подростки,
14-17 лет
|
Трудоспособное население,
старше 18 лет
|
Пенсионеры и пожилые люди
|
юноши
|
девочки
|
мужчины
|
женщины
|
Величина прожиточного минимума
|
23 471
|
18 936
|
29 626
|
22 702
|
27 893
|
22 149
|
21 973
|
Продовольственные товары
|
14 082
|
11 362
|
17 775
|
13 621
|
16 736
|
13 290
|
13 183
|
Непродовольственные товары и платные услуги
|
9 389
|
7 574
|
11 851
|
9 081
|
11 157
|
8 859
|
8 790
Методологические пояснения
Прожиточный минимум - необходимый минимальный денежный доход на одного человека, равный по величине стоимости минимальной потребительской корзины. Минимальная потребительская корзина представляет собой минимальный набор продуктов питания, товаров и услуг, необходимых для обеспечения жизнедеятельности человека в натуральном и стоимостном выражении. Она состоит из продовольственной корзины и фиксированной доли расходов на непродовольственные товары и платные услуги. Доля расходов на минимально необходимые непродовольственные товары и услуги для расчета прожиточного минимума установлена в размере 40 процентов стоимости минимальной потребительской корзины.
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.