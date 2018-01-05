В частности, в Правила внесены следующие изменения:

Пункт 6 изложен в следующей редакции:

«6. Уставный капитал уполномоченной организации формируется в денежной форме в полном объеме до обращения юридического лица за получением лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и приложения к лицензии.

Минимальный размер уставного капитала уполномоченной организации составляет:

1) 30 000 000 (тридцать миллионов) казахстанских тенге для каждого обменного пункта с местом нахождения в городах Астана и Алматы;

2) 20 000 000 (двадцать миллионов) казахстанских тенге для каждого обменного пункта с местом нахождения в административных центрах областей;

3) 10 000 000 (десять миллионов) казахстанских тенге для каждого обменного пункта с иным местом нахождения.»;

Правила дополнены пунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1. При открытии уполномоченной организацией дополнительного обменного пункта ее уставный капитал, формируемый в денежной форме, должен быть увеличен в соответствии с требованиями пункта 6 Правил.»;

Пункт 8 изложен в следующей редакции:

«8. В качестве документов о соответствии уполномоченной организации квалификационным требованиям представляются следующие документы:

1) сведения об учредителях (участниках) уполномоченной организации по форме согласно приложению 1 к Правилам;

2) документ банка второго уровня (в том числе, выписка о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающий зачисление на банковский счет уполномоченной организации денег в качестве взноса в уставный капитал в соответствии с требованиями пункта 6 Правил, выданный не ранее тридцати календарных дней до даты обращения за получением лицензии и (или) приложения к лицензии;

3) копия документа, подтверждающего прохождение кассиром подготовки по работе с наличной иностранной валютой, либо копия (нотариально засвидетельствованная в случае непредставления оригинала для сверки) документа, предусмотренного трудовым законодательством Республики Казахстан и подтверждающего трудовую деятельность работника не менее шести месяцев в качестве кассира по работе с наличной иностранной валютой;

4) копия (копии) документа (документов), определяющего (определяющих) характеристики технических средств для определения подлинности денежных знаков;

5) копия паспорта завода-изготовителя контрольно-кассового аппарата или копия (копии) документа (документов), содержащего (содержащих) краткое описание функциональных возможностей и характеристик компьютерной системы;

6) копия (копии) документа (документов), содержащего (содержащих) краткое описание функциональных возможностей и характеристик программного обеспечения для ведения учета обменных операций в соответствии с требованиями Правил в случае отсутствия компьютерной системы;

7) копия (копии) документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) соответствие системы видеонаблюдения требованиям Правил.»;

Заголовок главы 3 изложен в следующей редакции:

«Глава 3. Порядок и условия лицензирования уполномоченных организаций»;

Часть третья пункта 13 изложена в следующей редакции:

«При открытии уполномоченной организацией дополнительного обменного пункта представляется документ банка второго уровня (в том числе, выписка о движении денег по банковским счетам клиента), подтверждающий зачисление на банковский счет уполномоченной организации денег для целей пополнения уставного капитала, выданный не ранее тридцати календарных дней до даты обращения за получением приложения к действительной лицензии.»;

Пункт 14 изложен в следующей редакции:

«14. Осмотр обменного пункта уполномоченной организации на соответствие требованиям, предъявляемым к его помещению и технической оснащенности, проводится филиалом Национального Банка в течение срока, предусмотренного для выдачи лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии.»;

Часть третья пункта 15 изложена в следующей редакции:

«Переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии осуществляется филиалом Национального Банка в течение десяти рабочих дней со дня представления полного пакета документов и в порядке, установленном статьями 33 и 34 Закона о разрешениях. При этом заявление на переоформление лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой и (или) приложения к лицензии на организацию обменных операций с наличной иностранной валютой по форме, согласно приложению 6 к Правилам, представляется в течение тридцати календарных дней со дня возникновения изменений, послуживших основанием для переоформления лицензии и (или) приложения к лицензии.»

Постановление вводится в действие по истечении двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования.