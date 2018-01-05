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Мальчику чудом удалось спастись от четырех акул

5 января 2018, 11:13

Все могло закончиться трагично, если бы за этим не наблюдал оператор дрона.

На Багамских островах четыре акулы хотели напасть на купавшегося мальчика, но оператор дрона заметил их и окликнул ребенка, сообщает Daily Mail.

Видео инцидента, снятое Артемом Ткаченко, опубликовано на YouTube.

На записи видно, как мальчик плещется в воде, ничего не подозревая, а через несколько секунд к нему подплыли четыре акулы. Ребенок успел выбраться из воды, когда одна из хищниц приблизилась к нему на несколько метров.


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