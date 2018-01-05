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Причину аварии на водоводе назвали в Петропавловске

5 января 2018, 11:14

Вероятной причиной аварии является строительный брак.

Порыв на водоводе устранили в Петропавловске, сообщает Казинформ.

В четверг вечером возобновили поставку воды в 15 жилых домах и 4 соцобъектах. Авария произошла утром 4 января.

«Воду подали в 21.00. Вероятной причиной аварии является строительный брак», - сказал главный инженер ТОО «Кызылжар су» Сергей Визеров.

Напомним, вчера из-за порыва водовода остановили подачу воды в 15 многоэтажных жилых домах, областном центре творчества детей и юношества, детском саду, школе и департаменте внутренних дел. Своевременное отключение позволило предотвратить масштабное подтопление улиц и домов. Авария произошла на одном из 6 городских водоводов. По информации С.Визерова, гарантия на водовод составляет 2 года.

Фото: inform.kz.


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