Утренняя сессия KASE: USDKZT_TOD = 330,38 (-2,04), EURKZT_TOD - спрос 398,90, CNYKZT_TOD = 51,0112 (-0,1799)

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия по доллару США с расчетами Т+0 и Т+1 в тенге (USDKZT_TOD и USDKZT_TOM), евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) и в долларах США (EURUSD_TOD), китайскому юаню с расчетами T+0 в тенге (CNYKZT_TOD). Для указанных инструментов данная сессия является основной. В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.

Средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге составил 330,38 тенге за доллар (-2,04 тенге), объем торгов - 139 150 тыс. USD (+83 850 тыс. USD).

По доллару США с расчетами T+1 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

По евро с расчетами T+0 в тенге сделок заключено не было. На момент закрытия сессии спрос составил 398,90 тенге за евро при отсутствии предложения.

По евро с расчетами T+0 в долларах США сделок заключено не было. На момент закрытия сессии котировки отсутствовали.

Средневзвешенный курс китайского юаня с расчетами T+0 в тенге составил 51,0112 тенге за юань (-0,1799 тенге), объем торгов - 800 тыс. юаней (-100 тыс. юаней).

Все тренды в данном сообщении указаны относительно последнего значения соответствующего инструмента предыдущего рабочего дня. Если на предыдущей утренней сессии сделок по инструменту заключено не было или торги им не проводились, тренд не указывается.