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Украинская модель находится в критическом состоянии после ДТП в США

5 января 2018, 11:21

Виновник ДТП, будучи пьяным, врезался в такси, в котором ехала Елизавета Кузьменко.

Украинская модель Елизавета Кузьменко и ее подруга фотограф Наталья Кордано были госпитализированы с тяжелыми травмами после аварии в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил их друг Кирилл Дубровин в своем Facebook, передает РИА Новости.

Мужчина обратился за помощью к пользователям Сети, заявив, что состояние Кузьменко критическое — у нее зафиксированы черепно-мозговые травмы, переломы костей лица и повреждение внутренних органов.

По данным местной полиции, в аварии пострадали шесть человек. Виновник ДТП, будучи пьяным, врезался в такси, в котором ехали Кузьменко и Кордано. Машина от удара перевернулась. После этого мужчина попытался скрыться с места происшествия, однако его задержали очевидцы и передали в руки стражей порядка, передает CBS Los Angeles.

Фото: ktla.com


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