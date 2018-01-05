Курсы валют в пятницу: тенге укрепляется
В обменниках доллар покупают/продают по 331,7-333 тенге.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась утренняя торговая сессия, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс доллара США составил 330,38 тенге за доллар (-2,04 тенге), объем торгов – 139,15 млн долларов (+83 850 тыс. USD).
В обменниках доллар покупают/продают по 331,7-333 тенге.
По евро сделок заключено не было. На момент закрытия сессии спрос составил 398,90 тенге за евро при отсутствии предложения.
Средневзвешенный курс китайского юаня составил 51,0112 тенге за юань (-0,1799 тенге), объем торгов – 800 тыс. юаней (-100 тыс. юаней).
В торгах приняли участие 24 члена валютного рынка KASE.
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