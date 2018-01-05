В 2017 году в Мангистау сгорел 101 автомобиль

В прошлом году в Мангистауской области зарегистрировано 284 пожара, в 101-м из них огонь повредил транспортные средства, передает Zakon.kz со ссылкой на региональное издание Lada.

- Мангистауская область занимает первое место по использованию смешанного топлива. Основной причиной пожаров в автотранспортных средствах является неисправность топливной и электрической систем (вытекание топлива, короткое замыкание, искрение), - отмечают специалисты.

Один из пожаров произошел в апреле прошлого года примерно в 17:23 на автодороге Актау - станция Мангышлак. При движении автомобиля Kia Sportage произошел взрыв газобаллонной установки (хлопок газовоздушной смеси) без последующего возгорания. Пострадали два человека, с термическими ожогами их доставили в областную больницу.

В мае, примерно в 08:50, в 28 микрорайоне произошел взрыв газобаллонной установки на припаркованном у супермаркета автомобиле Toyota Highlander. В результате взрыва пострадали два человека.

- Возгорание автомобиля может быть крайне опасно для жизни пассажиров и водителя. Пожар в автомобиле едва ли не опаснее, чем в квартире или каком-либо другом помещении. Это неудивительно, поскольку автомобиль представляет собой замкнутое пространство с небольшой площадью. Кроме того, высок риск, что двери окажутся заблокированными и люди не смогут выбраться из опасной зоны. Машина воспламеняется неожиданно, часто во время движения, и если ничего не предпринимать в первую минуту, она, как правило, выгорает полностью. Машина сгорает дотла в среднем за пять-шесть минут, - говорят пожарные.

Фото: lada.kz.