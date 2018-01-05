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Shelby GT500 Eleanor запустили в производство в США

5 января 2018, 11:37

Цены на официальную реплику «мустанга» из культового фильма «Угнать за 60 секунд» начинаются с отметки 189 000 долларов.

С момента выхода в прокат кинофильма «Угнать за 60 секунд» с Николасом Кейджем в главной роли прошло уже 18 лет. За эти годы в продаже всплывало множество копий легендарной «Элеаноры» различной степени аутентичности. Одна даже есть в Казахстане. Однако теперь в США можно заказать официальную реплику фастбэка. Её взялась выпускать компания Fusion Motor, сообщает kolesa.kz.

Производство автомобиля одобрила лично Дениз Халицки. Она спродюсировала фильм 2000 года и является вдовой Генри Блайта Халицки — автора и исполнителя главной роли в оригинальном «Угнать за 60 секунд» 1974 года.

Для создания машины тюнеры используют автомобили-доноры, которые проходят процесс полной реставрации. Фактически оригинальным остаётся только остов кузова. Всё остальное — новые детали.

Для любителей максимальной аутентичности реплик есть плохие новости. Сзади у фастбэка не мост, а полностью независимая подвеска. Ещё один минус — стереосистема в салоне. За доплату создатели готовы установить полноценную мультимедиасистему, которая слегка портит вид. В остальном же внешнее сходство поразительное. Даже ручка КПП с кнопкой активации впрыска закиси азота с надписью go-baby-go на месте. Она, кстати, функциональная. Баллон с газом находится в багажнике.

Что касается моторов, то на выбор их целых пять. Наиболее доступным считается 5-литровый 430-сильный V8 от современного Mustang GT. Есть его компрессорная версия, которая выдаёт 600 сил, а также 7-литровый V8. Последний можно заказать в 480-, 560- и 750-сильном исполнении. В паре с агрегатами работает либо 5-, либо 6-ступенчатая механика. Цены на реплику начинаются со 189 тысяч долларов.


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