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Внесены изменения в Правила проведения расследования и учета технологических нарушений в работе единой электроэнергетической системы
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Аннотация к документу: Приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 6 декабря 2017 года № 432 «О внесении изменения в приказ Министра энергетики Республики Казахстан от 20 февраля 2015 года № 121 «Об утверждении Правил проведения расследования и учета технологических нарушений в работе единой электроэнергетической системы, электростанций, районных котельных, электрических и тепловых сетей»
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В частности, изменения внесены в подпункт 10) пункта 2:
«10) технологическое нарушение - отказ или повреждение оборудования, электрических и (или) тепловых сетей, в том числе вследствие возгорания или взрывов, отклонения от установленных режимов, несанкционированного отключения или ограничения работоспособности оборудования или его неисправности, которые привели к нарушению процесса производства, передачи, потребления электрической и (или) тепловой энергии.
Технологические нарушения классифицируются в соответствии с критериями, приведенными в Классификации технологических нарушений, согласно приложению 1 к настоящим Правилам.
Признаки технологических нарушений приведены в Классификационных признаках причин технологических нарушений, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.».
Приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
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