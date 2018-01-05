Сестра Жанны Фриске опубликовала раритетные семейные снимки

Они были сделаны в 1996 году.

Наталья Фриске выложила фотографии в своем аккаунте в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Они были сделаны в 1996 году.

"Всей семьёй в Тае...как щас помню этот Новый год ☺️Мы с Жанной сильно болели.(( Как только температура снижалась хотя бы до 38 градусов, садились на мопед, и гоняли по Таю))", - подписала фотографии она.

Напомним, певица Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года после длительной борьбы с тяжелым диагнозом, который ей поставили в середине 2013 года. У нее обнаружили неоперабельную опухоль головного мозга.

Фото: friske_natalia