Пенсионерка танцует на пилоне и утверждает, что это спасает от остеопороза

Грета Понтарелли из Сан-Диего всерьез увлеклась танцами в 59 лет. Сейчас ей уже под семьдесят, однако возраст нисколько не мешает пенсионерке появляться перед публикой в блестящем купальнике, демонстрируя невероятную гибкость и физическую форму, сообщает Woman.ru.

Грета Понтарелли собственным примером доказывает, что возраст — не помеха для танцев у шеста. Пенсионерка начала заниматься спортом из-за развившегося остеопароза (это повышенная ломкость костей, возникающая вследствие недостатка кальция). Женщина нашла на YouTube видео с зажигательными танцами и спустя несколько недель записалась на первую бесплатную тренировку в местной студии.

Вспоминая тот дебютный урок, она говорила: «Это было сложно. У меня, конечно, был похожий опыт — я занималась гимнастикой в молодости, но не делала этого в течение многих лет. Наверняка моя преподавательница решила, что я никогда не вернусь, но она ошиблась».

В 62 года Грета принимала участие в своем первом конкурсе наравне с 18-летними танцовщицами. Сейчас Понтарелли с легкостью соревнуется с девушками, которые в три раза моложе ее. Впрочем, удивленные зрители в зале напрочь забывают о ее солидном возрасте, едва только Грета грациозно залезает на шест.