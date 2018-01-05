Н.Нигматулин: встречи с населением важны для законотворческой работы

Председатель мажилиса Нурлан Нигматулин в рамках выезда в регионы провел ряд встреч с жителями в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу мажилиса.

Спикер побывал в цехах крупнейших предприятий региона - «Казахстанской Агро Инновационной Корпорации» и «Кокшетауминводы», где ознакомился с процессом сборки сельскохозяйственной техники, а также выпуска минеральной воды.

Казахстанское предприятие «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация» специализируется на сборке прицепов, пресс-подборщиков, навесного оборудования, рулонных и кормозаготовительных орудий, экскаваторов, погрузчиков разных габаритов и модификаций.

В ходе беседы с трудовым коллективом «Кокшетауминводы» Нурлан Нигматулин рассказал о ходе реализации в нашей стране важнейших госпрограмм, законотворческой деятельности парламентариев, а также ответил на ряд вопросов.

Особое внимание уделено такому важному для акмолинцев аспекту стратегического курса Президента страны, как инновационная индустриализация. Председатель мажилиса отметил направленность предприятия на использование высоких технологий, модернизацию производства, подчеркнув при этом агроиндустриальный потенциал региона в целом.

Говоря о происходящих в стране изменениях, Н.Нигматулин акцентировал внимание на том, что залогом успехов, достигнутых Казахстаном за 26 лет Независимости, стали абсолютное доверие казахстанцев Нурсултану Назарбаеву, а также вера в будущее. Спикер мажилиса отметил и достижения нашей страны во внешней политике, среди которых начавшееся председательство Казахстана в СБ ООН, миротворческое урегулирование Сирийского конфликта, саммиты ШОС и ОИС и др.

- Именно Лидер нации Нурсултан Назарбаев по праву считается главным творцом и идейным вдохновителем кардинальных реформ в Казахстане. Ежегодные президентские Послания легли в основу масштабного процесса обновления страны, реформирования отечественной экономики, глубокой трансформации общества, духовного возрождения, формирования уникальной модели межэтнического и межконфессионального согласия и национального единства, - сказал Нурлан Нигматулин.

Председатель мажилиса отметил и успехи Акмолинской области. В рамках Карты индустриализации уже реализовано 76 инвестиционных проектов на сумму более 223 млрд. тенге, создано 7,7 тыс. рабочих мест. А в планах - ещё 11 проектов на 528,3 млрд. тенге, с созданием 4,3 тыс. новых рабочих мест. Валовый сбор зерновых в прошлом году составил 5,1 млн. тонн.

Нурлан Нигматулин рассказал акмолинцам о законодательной работе депутатов мажилиса. В частности, речь шла о законе о республиканском бюджете. При этом отмечено, что депутаты мажилиса дополнительно изыскали средства в общей сумме 22 млрд. тенге на социальные нужды. Эти деньги пойдут на строительство школ, больниц, ремонт и содержание объектов культуры и спорта, реконструкцию автодорог, развитие системы водоснабжения и водоотведения.

По словам Н.Нигматулина, в ходе работы над поправками в КоАП депутаты выполнили поручение Президента, максимально увеличив профилактический потенциал действующего законодательства и не усиливая административные взыскания. В итоге сокращен размер административного штрафа в среднем до 30%, а по малозначительным правонарушениям штрафы заменены на судебные предупреждения. При этом сохранена адмответственность за обман потребителей, нарушение прав инвалидов и детей.

Среди одобренных законопроектов председатель мажилиса выделил также новый Налоговый Кодекс, Кодекс «О таможенном регулировании», Договор о Таможенном кодексе ЕАЭС, Кодекс «О недрах и недропользовании» и др.

Отдельное внимание Нурлан Нигматулин уделили законодательному обеспечению конституционной реформы. Как отметил спикер, совершенствуется законодательство по вопросам судебной системы, госсимволов, деятельности Конституционного Совета, Международного финансового центра «Астана».

Нурлан Нигматулин ответил на вопросы трудовых коллективов. Акмолинцев, в частности, интересовали поддержка экспортеров, развитие агросектора, обеспечение регионов качественной питьевой водой, подчеркнув при этом, что встречи с населением важны для законотворческой работы депутатского корпуса.

- Уверен, что вы, как и жители Акмолинской области и все казахстанцы – как надежная опора Главы нашего государства, люди, которые реальными делами демонстрируют свою полную поддержку всех инициатив своего Лидера, примут самое активное участие в воплощении в жизнь президентской стратегии развития Казахстана, - сказал председатель мажилиса в завершение встреч.

Фото: пресс-служба мажилиса.