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Названа обладательница самых длинных ног

5 января 2018, 12:26

Длина ног составляет 132,2 сантиметра.

Уроженка Пензы, 29-летняя Екатерина Лисина вошла в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самых длинных ног в мире, сообщает РИА Новости.

Длина ног бывшей баскетболистки сборной России, которая сейчас работает моделью, составляет 132,2 сантиметра.

"Сегодняшний день я ждала с января, когда первый раз подала заявку на титул. Я очень надеюсь изменить мир моды и вывести его на более высокий уровень. Для меня большая честь присутствовать в Книге рекордов Гиннеса", — написала Лисина на своей странице в социальной сети Instagram.


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