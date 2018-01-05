Apple признала уязвимость всех моделей iMac и iPhone

Обнаружены две угрозы под названиями Meltdown и Spectre.

Компания Apple подтвердила существование критической уязвимости для процессоров всех моделей iMac и iPhone. Об этом говорится в заявлении на сайте IT-гиганта.

«Обнаружены две угрозы под названиями Meltdown и Spectre. Эти проблемы затрагивают почти все устройства и операционные системы, все компьютеры Mac и устройства iOS подвергнуты опасности», — утверждают в Apple. При этом уточняется, что в настоящий момент не известно о вредоносных кодах, способных повлиять на конечных пользователей.

В компании добавили, что, чтобы хакеры смогли воспользоваться уязвимостью, необходимо установить зараженное приложение на устройство, а чтобы обезопасить себя от этого, следует доверять лишь надежным источникам, таким как App Store.

Meltdown позволяет приложению читать любую память компьютера, включая память ядра. Spectre с помощью бреши в изоляции программ позволяет хакеру считать информацию из других приложений. Данные уязвимости способны атаковать процессоры Intel, ARM64, и, вероятно, AMD.

В декабре 2017 года корпорация Apple призналась в снижении производительности iPhone со старыми аккумуляторами. Позднее компания извинилась перед пользователями.

Источник: Lenta.ru