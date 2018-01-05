Достижение года: в ЮКО во благо народа сдали дороги протяженностью 762,2 км и 19 мостов

В 2017 году в Южно-Казахстанской области был начат ремонт 1543,3 км дорог и 19 мостов. В результате проделанных работ, в прошлом году в регионе во благо народа сданы дороги, протяженностью 762,2 км и 19 мостов. Оставшиеся 781,1 км дорог намерены сдать в этом году. На эти цели из бюджета области выделено 27 млрд. 269,2 млн. тенге. Из них 6,5 млрд. тенге на строительство 51 объекта областного значения, 9,8 млрд. тенге для 417 объектов районного и городского значений и 10,9 млрд. тенге для 112 объектов в городе Шымкент. Об этом сообщает областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, передает пресс-служба акима ЮКО.

Напомним, общая протяженность автомобильных дорог области и улиц населенных пунктов составляет 20 928,9 км. Из них 837 километров республиканского, 4261,2 километров областного и 1 642,7 километров районного значений. Протяженность улиц города Шымкента составляет 2810,9 километров.

Из 51 объекта, отремонтированных в конце прошлого года введены в эксплуатацию 22, оставшиеся 29 являются переходящими на 2018 год. Если сравнивать промежуток 2016-2017 годов, наблюдается рост по всем показателям сферы автомобильных дорог. В частности, число объектов увеличилось на 147,4 процентов, протяженность дорог – на 158,5 процентов, объем выделенных средств – 106,5 процентов.

Отметим, что вдоль автомобильных дорог областного значения на территории региона насчитывается 410 мостов. Из них 291 – в удовлетворительном состоянии, 119 мостов требуют ремонта. В этом году 19 из них уже прошли капитальный ремонт. Вместе с тем, разрабатываются соответствующие документы для проведения строительно-монтажных работ 24 мостов. Для оставшихся 77 мостов, в зависимости от выделенных средств будут поэтапно разрабатываться соответствующие документы.

Напомним, работы по техническому обслуживанию мостов осуществляет государственное коммунальное учреждение «Оңтүстік жолдары».