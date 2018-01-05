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НАТО утвердило официальный гимн альянса

5 января 2018, 12:45

Гимн написан для двадцати музыкальных инструментов.

Североатлантический альянс официально утвердил свой гимн, сообщает РИА Новости.

Гимн у организации был и раньше, однако он не был утвержден.

Дирижер Люксембургского военного оркестра, капитан Андре Рейхлинг написал композицию в 1989 году по случаю 40-летия НАТО. С тех пор мотив исполнялся на различных мероприятиях, например на встрече глав стран-союзников по альянсу, прошедшей в мае 2017 года.

Композиция исполняется без слов. Гимн написан для двадцати музыкальных инструментов: флейты-пикколо, флейты, гобоя, трех кларнетов, трех саксофонов, двух корнетов, двух труб, рога, баритон-рога, трех тромбонов, трубы и барабана.


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