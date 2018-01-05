Автобусы Усть-Каменогорска замерзают на ходу

В самые морозы транспорт автопарков ездит на сезонном дизельном топливе, которое можно использовать до -17 градусов

Проблемы с автобусным сообщением во время низких температур уже стали привычными для устькаменогорцев. Причину перебоев компании-перевозчики называют все ту же — замерзшее дизтопливо, передает Zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

О том, что продаваемое на заправках города топливо не переносит холода, водители автобусов узнали еще при первых заморозках в конце ноября. Дальнейшее понижение температуры только ухудшило ситуацию.

— Сходов с линии очень много, — говорит директор Центра управления пассажирскими перевозками Усть-Каменогорска Владимир Панков. — В самые морозы транспорт автопарков ездит на сезонном дизельном топливе, которое можно использовать до -17 градусов. При более низкой температуре воздуха нужно заливать зимнее, но стоит оно слишком дорого для перевозчиков.

Действительно, все перевозчики утверждают, что не могут себе позволить зимний дизель по 230 тенге за литр. Поэтому смотрят на перебои в движении, как на неизбежное.

— Сегодня у нас уже три схода с маршрута, — сообщили в диспетчерской компании Марат-М — Водители едут отогреваться, потом снова выходят на маршрут. Но полностью избежать перебоев при такой температуре не получается.

Фото: altai.kz.