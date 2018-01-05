В ЮКО будут строить служебное жилье

В текущем году по инициативе акима Южно-Казахстанской области Жансеита Туймебаевав 20 населенных пунктах начнется строительство 20 служебных жилых домов, которые будут возведены в рамках государственной программы «Нурлы жер». Об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе акима.

Строительство двухэтажных жилых домов типового образца, состоящих из десяти квартир, планируется завершить в первом полугодии. На эти цели в областном бюджете предусмотрены средства в размере 1,6 млрд тенге. Жилье будут выделять учителям, медицинским работникам, сотрудникам местной полицейской службы и другим гражданам, работающим в бюджетной сфере.

Напомним, в прошлом году глава региона поручил начать во всех районах строительство служебного жилья по типовому образцу. Координация работ в данном направлении возложена на управление строительства. На сегодняшний день разработана проектно-сметная документация.

Дома будут построены в 20 населенных пунктах в 9 районах ЮКО: 3 дома возведут в Тюлькубасском районе, 1 — в Толебийском, по два дома в Отырарском, Байдибекском, Шардаринском, Сузакском районах и городе Арыси, по 3 в Кентау и Туркестане.