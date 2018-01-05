Задержан начальник департамента по делам обороны Кызылординской области

Он подозревается в неоднократном получении взяток.

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции по Кызылординской области начато досудебное расследование в отношении полковника, начальника областного департамента по делам обороны, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

Он подозревается в неоднократном получении взяток в сумме более 600 тыс. тенге.

Установлено, что подозреваемый с ноября по декабрь 2017 года на системной основе (неоднократно) получал от своих подчиненных денежные средства от 20 тыс. до 150 тыс. тенге за присвоение очередных воинских званий, освобождение от дисциплинарной ответственности и общее покровительство по службе.

4 января т.г. начальник департамента задержан и водворен в ИВС УВД г. Кызылорда.

Проводится досудебное расследование.

Фото: kursiv.kz.