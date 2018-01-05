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Суд в Грузии приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы

5 января 2018, 14:06

Ему было предъявлено обвинение по статье «злоупотребление служебными полномочиями лицами, занимающими государственно-политические должности».

Суд в Тбилиси приговорил экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани, сообщает «Новости-Грузия».

Саакашвили было предъявлено обвинение по статье «злоупотребление служебными полномочиями лицами, занимающими государственно-политические должности».

Отмечается, что будучи президентом Грузии, Саакашвили в 2008 году сократил срок лишения свободы сотрудников департамента конституционной безопасности МВД Грузии, обвиненных в убийстве Гиргвлиани.

Фото: Рамблер/новости


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