Суд в Грузии приговорил Саакашвили к трем годам тюрьмы
Ему было предъявлено обвинение по статье «злоупотребление служебными полномочиями лицами, занимающими государственно-политические должности».
Суд в Тбилиси приговорил экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили к трем годам лишения свободы по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани, сообщает «Новости-Грузия».
Саакашвили было предъявлено обвинение по статье «злоупотребление служебными полномочиями лицами, занимающими государственно-политические должности».
Отмечается, что будучи президентом Грузии, Саакашвили в 2008 году сократил срок лишения свободы сотрудников департамента конституционной безопасности МВД Грузии, обвиненных в убийстве Гиргвлиани.
Фото: Рамблер/новости
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