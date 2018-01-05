Что мешает Казахстану внедрить всеобщее декларирование доходов, имущества и расходов чиновников?

В Казахстане, как известно, введение всеобщего декларирования отложено до 2020 года. Это происходит на фоне того, что уже многие государства - члены ОЭСР внедрили у себя эффективные системы декларирования доходов и имущества государственных служащих в качестве антикоррупционного инструмента.

Отметим, что универсальной модели декларирования не существует. В разных странах системы декларирования отличаются тем, что они разрабатываются для достижения конкретных целей и принимают во внимание уникальность ситуации в каждом государстве.

В 2014 году Казахстану экспертами ОЭСР было рекомендовано:

· Изменить законодательные положения и практику декларирования доходов и имущества с тем, чтобы обеспечить их эффективность, в частности предусмотреть проверку части деклараций (например, высших должностей административных служащих, политических служащих, судей, прокуроров, сотрудников органов, подверженных высокому риску коррупции).

· Предусмотреть обязательное опубликование сведений из деклараций высших должностных лиц, политических служащих, судей, а также доступность по запросу всех остальных деклараций публичных служащих.

В 2017 году выполнение рекомендации ОЭСР по внедрению декларирования доходов и имущества государственных служащих и обнародование этих сведений все еще остается актуальной для Казахстана.

О том, что мешает Казахстану внедрить такой эффективный антикоррупционный инструмент как декларирование доходов и имущества государственных служащих именно в антикоррупционных целях, беседуем с Дмитрием Котляром, руководителем мониторинговой группы ОЭСР по выполнению рекомендаций Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией.

- Дмитрий, почему декларирование доходов и имущества государственного служащего является эффективным антикоррупционным инструментом?

- Информирование общества о доходах, имуществе и тратах чиновников - это очень сильный антикоррупционный инструмент. Если государственный служащий знает, что вся его финансовая ситуация, его членов семьи является открытой для общественного контроля, и открыта для контроля со стороны государственных органов, то понятно, что риск быть пойманным, он очень высокий. И если есть другие инструменты, высокая зарплата и действенные санкции, то это дополнительный стимул к тому, чтобы быть добропорядочным.

- Как должно быть внедрено такое декларирование и не достаточно ли налоговых деклараций, которые обязаны предоставлять государственные служащие?

- Мы всем странам рекомендуем, во-первых, внедрять декларирование государственных служащих и это должно быть декларирование, которое отличается от налогового. В первом случае декларируются все доходы и расходы, а не только те, которые подлежат налогообложению самого чиновника и членов его семьи.

Самое главное, чтобы эта информация должна быть публичной и открытой за некоторыми исключениями, там, где есть моменты по безопасности, адрес недвижимого имущества, какие-то личные данные, они могут не публиковаться. Но вся информация об имуществе, о доходах (и под доходами понимаются не только официальные доходы, но и подарки, и гонорары, и какие-то другие доходы, которые могут быть сомнительными, выигрыши в лотерею - то, что очень части используется для сокрытия коррупционных доходов) должно быть открыто и это является уже международным устоявшимся стандартом, инструментом.

- В Казахстане, несмотря на то, что декларирование в антикоррупционных целях предполагалось внедрить с 1 января 2017 года, это так и не было сделано. Больше того, декларирование доходов и имущества государственных служащих «увязали» с введением всеобщего декларирования и вместо обнародования этих данных, придали им статус служебной тайны. Как вы можете это прокомментировать?

- Казахстану мы тоже это рекомендуем, но тут, к сожалению, прогресса нет. Мы видим, что каждые год-два дата введения в действие системы декларирования отодвигается. Каждый раз придумываются какие-то новые причины, но понятно, что главная причина - это политическое нежелание внедрить то, что технически можно было бы давно уже сделать. Это не настолько сложно, чтоб технически внедрить. Это проблема политическая, и это очень хороший показатель того, насколько искренней является борьба с коррупцией в Казахстане. Поскольку, если бы это было действительно так, то одним этим инструментом можно было бы существенно повлиять на уровень коррупции.

- В чем главная причина такого нежелания, на ваш взгляд?

- Главная причина в том, что никому не хочется иметь этот контроль и иметь обязанность публично отчитываться о своих финансах, своей семьи, и не только потому, что это как-то неудобно и это вмешательство в личную жизнь, но и потому что, наверное, есть что скрывать, что не все доходы, не все имущество можно будет объяснить законными доходами.

Хотя нам сообщили, что очень многие высшие чиновники добровольно публикуют свои декларации, и это тоже хорошая тенденция, которая уже ведет к пониманию того, что эта информация общественно важна, что есть общественный интерес в ее получении. Что этот общественный интерес преобладает над интересами защиты личной жизни, что в целях предотвращения коррупции, необходимо раскрывать эту информацию, даже если это неудобно, даже если это создает для кого-то какие-то неприятные моменты. Поскольку речь идет о государственной службе, то декларирование и обнародование этих данных необходимо внедрять.

В итоговом отчете ОЭСР «Антикоррупционные реформы в Казахстане» содержится неутешительный вывод: поскольку новые нормы о декларировании имущества служащими не были введены в действие и отсрочены на значительный период времени, эту часть рекомендации Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией следует считать не выполненной. Эта рекомендация остается для Казахстана в силе.

Асель Джанабаева, эксперт «Объектив.kz»