Н.Нигматулин встретился с жителями Акмолинской области

Спикер мажилиса Нурлан Нигматулин провел встречи с жителями Акмолинской области в рамках выездов в регионы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу нижней палаты.

Председатель палаты посетил лечебно-профилактическое учреждение «Авиценна», где ознакомился с его работой и побеседовал с медицинскими работниками.

Н.Нигматулин рассказал медикам о законодательных поправках по вопросам здравоохранения, согласно которым предусматривается расширение перечня лиц, за которых государство уплачивает взносы на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС), снижение размеров отчислений в Фонд социального медицинского страхования от работодателей.

Говоря о кардинальных изменениях в системе здравоохранения начиная с обретения Казахстаном независимости, спикер мажилиса подчеркнул, что благодаря выверенной и дальновидной политике Нурсултана Назарбаева, в стране были созданы условия для устойчивого развития сферы здравоохранения и системы социальной поддержки в целом.

- Мы смогли достичь улучшения важнейшего показателя – увеличения численности и продолжительности жизни населения. Рождаемость выросла в 1,5 раза, а продолжительность жизни по стране достигла 72,5 года. Численность казахстанцев с 1993 года выросла более чем на 4,5 млн и превысила 18 млн человек. Это и ваша заслуга – именно благодаря самоотверженному труду медиков, с каждым годом в стране улучшается качество медицинского обслуживания населения, укрепляется здоровье нации, - отметил Нурлан Нигматулин.

В завершение встречи, спикер мажилиса ответил на вопросы медицинских работников акмолинской области, которых интересовали вопросы обеспечения регионов лекарствами, сохранность пенсионных накоплений, защиты детей от негативной информации и др.

Ранее Нурлан Нигматулин встретился с трудовыми коллективами крупнейших предприятий региона - «Казахстанской Агро Инновационной Корпорации» и «Кокшетауминводы».

Фото: kazpravda.kz.