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Пассажирский автобус Шымкент-Ташкент будет курсировать ежедневно

 

5 января состоялось открытие международного автобусного маршрута Шымкент-Ташкент. Рейсы по указанному направлению будут осуществляться на комфортабельных автобусах ежедневно с 06:00 до 20:00 с периодичностью 1 час.

Общее время пути составит 4 часа без технических остановок. Таможенный досмотр и пограничный контроль автобусы, пассажиры и багаж будут проходить вне очереди.

Перевозчиками от казахстанской стороны выступит ТОО KazNetworkBus, от узбекистанской стороны - ООО ManzaraTourism.

Планируется, что на протяжении 2018 года будут поэтапно открываться регулярные автобусные сообщения и между другими крупными городами двух стран.

Напомним, что разрешение на осуществление регулярных международных автомобильных перевозок по маршруту Шымкент-Ташкент было дано 26 декабря 2017 года.

Отметим, что пассажирские автобусные перевозки отсутствовали между Казахстаном и Узбекистаном на протяжении 17 лет.

 

5 января 2018, 14:10
Источник, интернет-ресурс: Министерства по инвестициям и развитию РК

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