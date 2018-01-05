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Вызвавший недовольство Хрущева художник умер

5 января 2018, 14:18

Владимир Янкилевский не дожил до 80-летия всего полтора месяца.

О смерти Владимира Янкилевского в своем Facebook сообщил руководитель Центра изучения и развития современного искусства Алек Эпштейн, сообщает РБК.

«Выдающийся художник, один из родоначальников московского концептуализма Владимир Борисович Янкилевский ушел сегодня из жизни, не дожив полтора месяца до своего восьмидесятилетия», - написал он.

Как рассказал в своем Facebook художник Михаил Кантор, Янкилевский умер в Париже, где он жил последние годы.

«Первую половину жизни Янкилевский прожил в России, где был подпольным художником. Последние десятилетия жил в Париже, где тоже был своего рода подпольным художником», - написал он.

Владимир Янкилевский, учившийся в Московской средней художественной школе при Институте имени Сурикова, в 1962 году выставил свои работы на выставке «30 лет МОСХа» в столичном Манеже. Выставка стала известна тем, что ее посетил Никита Хрущев, решивший ознакомиться с работами советских авангардистов. Посмотрев на картины Владимира Янкилевского, Бориса Жутовского, Леонида Рябичева, советский лидер назвал их «мазней». «Пусть судит нас история, а покамест нас история выдвинула, поэтому мы будем творить то, что полезно для нашего народа и для развития искусства», - заявил тогда Хрущев.

В 1990 году Янкилевский покинул СССР и жил сначала в Нью-Йорке, а затем в Париже. Его работы были выставлены в «Центре Жоржа Помпиду» в Париже, в Дрезденской национальной галерее. Уже после распада СССР выставки художника проходили в Москве и Санкт-Петербурге.

Фото: Алек Д. Эпштейн


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