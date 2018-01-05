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Пропавшая перед новым годом мать двоих детей скрывалась у знакомого

5 января 2018, 14:19

Причину ухода из семьи женщина не объясняет.

По информации пресс-службы ДВД Алматинской области, 24-летняя жительница села Турген Енбекшиказахского района пропала без вести 28 декабря, о чем с официальным заявлением к полицейским 30 декабря обратился ее супруг, передает Zakon.kz.

Изучив обстоятельства исчезновения молодой женщины, на ее поиски ориентировали весь личный состав районной полиции, к которым также подключились розыскники областного Департамента. 34-летний супруг пропавшей также обратился по ТВ к населению за помощью в поисках своей жены, являющейся, как выяснилось, матерью двух малолетних детей.

«Местонахождение без вести пропавшей уже установлено. В ночь с 4 на 5 января выяснилось, что все это время женщина скрывалась в доме своего знакомого в поселке Алгабас, расположенном близ Алматы. Женщину привезли и опросили в Енбекшиказахском РУВД, а также проинформировали родственников о ее местонахождении», - рассказали в областной полиции.

Причину ухода из семьи женщина не объясняет. В настоящее время она находится у своих родных, живущих около Талдыкоргана.

фото: huffingtonpost.com


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