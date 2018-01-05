Стало известно о переговорах форварда "Астаны" Кабананги с "Андерлехтом"

5 января 2018, 14:28

Игрок отправился в Бельгию и встретился с представителями клуба.

Журналист сайта lalibre.be Кристоф Франке в беседе с корреспондентом Vesti.kz сообщил о встрече конголезского форварда "Астаны" Жуниора Кабананги с представителями бельгийского клуба "Андерлехт".

"Кабананга находится в Брюсселе, где он посетил матч между "Андерлехтом" и "Гентом". Мне известно, что он встречался с представителями "Андерлехта". На собеседовании они обсудили контракт с конголезцем. После его "жаркого" сезона в "Астане" он будет неплохим усилением для бельгийского клуба. Вполне вероятно, что он продолжит карьеру именно в Бельгии", - отметил Франке.

Добавим, что "Андерлехт" после 21-го тура текущего сезона бельгийского чемпионата располагается на третьей позиции. Стоит отметить, что в период с 2010 по 2013 годы права на Кабанангу принадлежали "Андерлехту". Нападающий провел за клуб пять игр, в которых забил один гол.

В прошедшем сезоне Кабананга с 19 голами стал вторым бомбардиром казахстанской премьер-лиги. Также на его счету один мяч в Лиге чемпионов и три - в групповом раунде Лиги Европы.

За "Астану" Кабананга выступает с лета 2015 года. Во всех турнирах за столичный клуб он провел 95 матчей, в которых забил 38 мячей и отдал девять голевых передач.


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