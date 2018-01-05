Почти 3 тысячи единиц оружия сдали казахстанцы в прошлом году

В целях профилактики и предупреждения преступлений с применением огнестрельного оружия, с апреля по декабрь 2017 года на территории республики проведена акция по выкупу у населения незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД РК.

«По результатам мероприятия в органы внутренних дел обратились 2,1 тыс граждан, которыми добровольно сданы почти 3 тыс единиц огнестрельного оружия, свыше 60 тыс патронов и 14 кг взрывчатых веществ. Мероприятия по выкупу у населения предметов вооружения проводятся с 2012 года. Об эффективности проводимых мероприятий свидетельствует тенденция снижения за последние 5 лет количества преступлений с применением огнестрельного оружия на 55%», - отметил официальный представитель МВД РК Алмас Садубаев.

Порядок добровольной возмездной сдачи гражданами незаконно хранящихся огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ размещен на официальном интернет ресурсе Министерства внутренних дел.