Назначен директор Мангистауского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Им стал Омаров Ербол Бахтиярович.

Приказом Председателя Правления АО «НК «КазАвтоЖол» от 3 января 2018 года директором Мангистауского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» назначен Ербол Омаров, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Омаров Ербол Бахтиярович, 1985 года рождения, окончил Казахскую академию транспорта и коммуникаций им. М. Тынышбаева по специальности «Строительство автомобильных дорог, мостов и аэродромов», инженер-строитель автодорог. В 2009 году закончил Алматинский университет по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в августе 2006 года ведущим специалистом в управлении технической политики Комитета траспортной инфраструктуры Министерства транспорта и коммуникаций РК.

В 2006-2007 гг. – ведущий специалист в дорожном отделе Казахстанско-Российского университета дорожно-транспортного комплекса.

В период с 2007 по 2011 г. работал в структуре Комитета траспортной инфрастуктуры МТК РК.

Февраль 2011 г. – апрель 2011 г. – инженер ТОО «Жол-Сапа».

С 2011 г. по 2013 г. – работал в бизнес-структурах.

В 2013-2017 гг. – заместитель директора Южно-Казахстанского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол».

С Марта 2017 г. по настоящее время являлся заместителем директора РГП «Казахавтодор».

Награжден медалью «За вклад в автодорожную отрасль», нагрудными знаками «Құрметті жолшы», за участие в реализации проекта «Западная Европа-Западный Китай».

Ранее занимавший должность директора Мангистауского областного филиала АО «НК «ҚазАвтоЖол» Темирханов Нуржан Самигуллинович освобожден от должности по собственному желанию.

Фото: kazautozhol.kz.