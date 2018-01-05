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Огромного тунца продали за 323 тысячи долларов

5 января 2018, 15:03

Его вес составил 405 кг.

Огромная рыба стала главным лотом рыбного аукциона на рынке морепродуктов Цукидзи в Токио, передает НТВ.ru.

Как сообщает японский телеканал NHK, Тунца поймали в водах Тихого океана в районе порта Ома (префектура Аомори).

Однако этот лот не побил рекорда и занял лишь четвертое место в списке самых дорогих рыб, когда-либо проданных на знаменитом токийском аукционе.

Лидерство по-прежнему за 222-килограммовым голубым тунцом, который в 2013 году ушел с молотка за невероятные 155,4 миллиона иен.


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