Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК озвучил на своей странице в Facebook, какие авиарейсы будут субсидироваться в 2018 году, передает Zakon.kz.

Для удовлетворения потребности населения в воздушном сообщении столицы с регионами, связи между областями, а также доступности туристических объектов в 2018 году будут субсидироваться следующие маршруты:

1) Караганда – Кызылорда – Караганда, не менее 1 раза в неделю, с тарифом 18 000 тенге;

2) Усть-Каменогорск – Караганда, не менее 2 раз в неделю с тарифом 20 000 тенге;

3) Кокшетау – Актау, не менее 2 раз в неделю с тарифом 20 000 тенге;

4) Алматы – Кокшетау, не менее 2 раз в неделю с тарифом 18 000 тенге;

5) Алматы – Петропавловск, не менее 2 раз в неделю, с тарифом 20000 тенге;

6) Астана – Талдыкорган, не менее 7 раз в неделю, с тарифом 24 500 тенге;

7) Петропавловск – Шымкент, не менее 1 раза в неделю с тарифом 20 000 тенге;

8/ Астана – Петропавловск, не менее 1 раза в неделю, с тарифом 14 300 тенге;

9) Астана – Ушарал (оз. Алаколь) не менее 2 раз в неделю, с тарифом 20 000 тенге;

10) Алматы – Балхаш, не менее 1 раза в неделю (6 месяцев) с тарифом с 14 000 тенге;

11) Астана – Урджар (оз. Алаколь), не менее 1 раза в неделю (6 месяцев) с тарифом 19 500 тенге;

12) Алматы – Урджар (оз. Алаколь), не менее 1 раза в неделю (6 месяцев)с тарифом

16 000 тенге.

"Все тарифы указаны для перелёта в одну сторону. Программа субсидирования авиарейсов функционирует с 2002 года и за период ее существования на коммерческую основу были переведены более 10 авиамаршрутов. В настоящее время одним из основных приоритетов программы является развитие туристических направлений внутри Казахстана", - говорится в сообщении.

Фото: clubofmozambique.com