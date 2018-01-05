«ПСЖ» предложил Роналду 300 млн евро за 5 лет

Катарские владельцы «ПСЖ» уже вышли на представителей Роналду и предложили схожие условия с теми, на которых Лионель Месси недавно подписал контракт с «Барселоной» – 300 миллионов евро за пять лет.

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду летом может продолжить карьеру в «ПСЖ», утверждает El Confidencial.

Французский клуб намерен приобрести футболиста и хочет облегчить зарплатную ведомость, продав ряд игроков, чтобы не нарушать правила финансового фэйр-плей.

Катарские владельцы «ПСЖ» уже вышли на представителей Роналду и предложили схожие условия с теми, на которых Лионель Месси недавно подписал контракт с «Барселоной» – 300 миллионов евро за пять лет.

Португалец недавно выразил желание покинуть «Реал» из-за комментариев президента клуба Флорентино Переса относительно форварда «ПСЖ» Неймара. Сообщалось, что у Роналду уже есть три предложения о трансфере.

Французы в рамках этой сделки также готовы предложить форварда Эдинсона Кавани «Реалу», который нуждается в усилении атаки.

По мнению руководителей «ПСЖ», тройка нападающих Роналду – Неймар – Мбаппе и влияние португальца на СМИ помогут увеличить доходы клуба от контрактов с Министерством туризма Катара, банком QNB, телекоммуникационной компанией Ooredoo и другими спонсорами.