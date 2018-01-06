Пожилому бездомному ученому в Алматы нашли жилье

В Алматы пожилому физику-ядерщику, который находился в центре адаптации для бомжей, подыскали жилье, передает Zakon.kz со ссылкой на КТК.

Домом для 72-летнего Сапарбая Арынова временно стал номер в гостинице в самом центре города. Здесь у мужчины вновь появилась возможность заниматься любимым делом. Он продолжает работать над собственным задачником по физике. Когда учебник будет готов, неравнодушные казахстанцы пообещали помочь с изданием.

Еще полторы недели назад кандидат физико-математических наук, бывший преподаватель и заведующий лабораторией Института ядерной физики Сапарбай Арынов жил в центре адаптации для бомжей. Сегодня же его дом – гостиница в самом центре Алматы. Здесь учёный с удовольствием беседует с молодыми коллегами.

Последние несколько лет учёный жил где придется. Рассказывает: с сыном, дочерью и тремя бывшими женами потерял связь. Из-за депрессии лишился работы. Часть документов украли. Сапарбай Арынов признается: несмотря на невзгоды, желание заниматься любимым делом никуда не исчезло. В центре адаптации он продолжал писать школьный задачник по физике.

Тогжан Кожалиева, советник ректора Казахстанско-британского технического университета:

- Все о нем отзывались очень хорошо, положительно. Отзывались как о хорошем ученом, который участвовал во многих конференциях. Преподавал многие годы, занимался новыми разработками.

После публикаций в СМИ ученое сообщество признало в бродяге знаменитого советского физика-ядерщика! Автора 60 научных работ. Одни помогли ему с жильём. Другие готовы поспособствовать возвращению на стезю преподавания. А третьи, как, например, Диас Тастанбеков, вызвались редактировать и набирать текст учебника абсолютно бесплатно.

Диас Тастанбеков, химик:

- За нашу образовательную научную систему мне стало обидно. Я решил не просто обижаться, а попытаться как-то это исправить, помочь.