Звезду казахстанского футбола хотят купить россияне

17-летний нападающий молодежной сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет близок к переходу в "Уфу". Об этом сообщил российский комментатор Нобель Арустамян, пишет сайт Vesti.kz.

После 20 туров российской премьер-лиги "Уфа" с 27 очками занимает шестое место. Главным тренером команды из столицы Башкортостана является известный в прошлом футболист Сергей Семак.

В 2017 году Сейдахмет дебютировал во взрослом футболе. В 15 матчах казахстанской премьер-лиги за "Тараз" он забил один гол и отдал одну результативную передачу. За сезон Сейдахмет лишь четырежды выходил в стартовом составе и лишь в одной игре провел все 90 минут.

"В РФПЛ вот-вот произойдет еще один трансфер. Один из главных талантов Казахстана Еркебулан Сейдахмет (2000 года рождения) близок к переходу в "Уфу", - написал Арустамян в твиттере.

Отметим, что 23 февраля Сейдахмету исполнится 18 лет, что позволяет ему заключить контракт с любым зарубежным клубом. Чемпионат России возобновится в марте.

Прошлой зимой Сейдахмет вызвал интерес зарубежных клубов после удачного выступления на Мемориале Гранаткина-2017 в Санкт-Петербурге, где он был признан лучшим нападающим и помог сборной Казахстана дойти до финала. После турнира юный казахстанец съездил на сборы с дублем "Зенита", но питерский клуб не мог подписать контракт с ним из-за правила ФИФА о переходах несовершеннолетних.

В марте 2017 года Сейдхмет вместе с молодежной командой "Зенита" участвовал в престижном турнире Viareggio Cup в Италии и в матче с американской "Атлантой Юнайтед" оформил покер за 35 минут первого тайма.

Талант Сейдахмета отметили и в Европе. Так, голландский портал Voetbalzone.nl посвятил ему материал в рубрике, в которой рассказывает о самых перспективных футболистах со всего мира.

Дела Сейдахмета ведет российский агент Дмитрий Селюк, который представляет интересы хавбека "Манчестер Сити" и сборной Кот-д'Ивуара Яя Туре. По словам Селюка, зимой казахстанским нападающим интересовались клубы из Испании.

Фото с сайта granatkin.com