ВОЗ собирается признать зависимость от компьютерных игр болезнью

По мнению ВОЗ, для определения диагноза игрового расстройства описанная поведенческая схема должна наблюдаться у пациента как минимум в течение года.

В середине 2018 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликует обновленный международный список болезней. В него впервые попадет зависимость от видео- и компьютерных игр.

«Игровое расстройство занесено в проект пересмотренной 11-й версии Международной классификации болезней (МКБ) как пример поведения игроманов, которое характеризуется нарушением контроля над игровыми процессами, увеличение приоритета играм по сравнению с другими видами деятельности в такой мере, что игровой процесс начинает превалировать над другими интересами и повседневной деятельностью, а также продолжение или увеличение масштаба игрового процесса, несмотря на возникающие негативные последствия», — сообщил пресс-секретарь ВОЗ Тарик Язаревич.

По мнению ВОЗ, для определения диагноза игрового расстройства описанная поведенческая схема должна наблюдаться у пациента как минимум в течение года.

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