Стала известна дата выхода финального сезона «Игры престолов»

Прошлым летом в СМИ впервые появилась информация о том, что в 2018 году нового сезона сериала ждать не стоит.

Канал HBO официально подтвердил, что восьмой, финальный сезон фэнтези-эпоса «Игра престолов» выйдет в 2019 году.

Прошлым летом в СМИ впервые появилась информация о том, что в 2018 году нового сезона сериала ждать не стоит. СМИ ссылались на шоураннеров GOT Бениоффа и Уайсса, пояснивших, что они планируют потратить полтора года на разработку финальных эпизодов, — «чтобы сделать его последние часы максимально захватывающими и впечатляющими».

Позже программный директор канала Кейси Блойс подтвердил журналистам, что 2019 год действительно наиболее вероятный срок выхода. Актриса Софи Тернер, играющая Сансу Старк, тоже сообщила в интервью, что шоу выйдет в эфир не ранее 2019-го.

«Шесть серий восьмого, финального сезона „Игры престолов“ выйдут на экраны в 2019 году», — сообщает теперь пресс-служба канала.

Режиссерами сезона станут сами Бениофф и Уайсс, Мигель Сапочник и Дэвид Наттер. Кроме того, сообщается, что как минимум несколько эпизодов будут выполнены в формате по сути полнометражных фильмов.

© Фото с сайта www.hbo.com. Источник: Росбалт