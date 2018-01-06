В Караганде устранили крупную аварию на подстанции

Аварийная ситуация была сложной, на устранение последствий потребовалось много времени.

Устранена крупная авария на высоковольтной подстанции в Караганде, в результате чего 1939 абонентов и около 100 юридических лиц на протяжении девяти часов были лишены электричества, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в ТОО «Қарағанды Жарық», аварийная ситуация была сложной, на устранение последствий потребовалось много времени.

«5 января в 6 часов 20 минут произошло однофазное замыкание. Из-за повреждения центральной распределительной подстанции, которая располагается у Дворца культуры горняков, отключали сеть вручную. В результате аварии 1939 абонентов были отключены от питания, также около 100 юридических лиц остались без электроэнергии», - сообщили в ТОО «Қарағанды Жарық».

Переключить всех абонентов на резервное питание не удалось, поскольку резервный кабель был тоже поврежден. Свет в квартирах и офисах горожан появился в 14:24.

Напомним, авария произошла на подстанции в районе мелькомбината. По сведениям диспетчера компании-услугодателя, произошло кабельное повреждение. В Караганде из-за аварии не работали светофоры по улицам Ерубаева и Алиханова. Автовладельцы не пропускают пешеходов, поскольку знаки, дающие пешеходам право пересечения проезжей части, были обесточены.

Фото с сайта inform.kz