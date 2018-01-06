Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией

Президент Соединенных Штатов в очередной раз отметил, что утверждения о его сговоре с Москвой - "сплошная ложь".

Президент США Дональд Трамп в пятницу обвинил бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон в "сговоре с ФБР и Россией". Соответствующую позицию он изложил на собственной странице в Twitter, пишет ТАСС.

"Теперь, когда подтверждается, что утверждения о [моем] сговоре с Россией - сплошная ложь, становится ясно, что единственный имевший место сговор был между Хиллари Клинтон и ФБР/Россией", - написал Трамп.

Его политические оппоненты - демократы настаивают на том, что миллиардер из Нью-Йорка одержал победу на президентских выборах в ноябре 2016 года лишь благодаря поддержке со стороны Москвы, которая, в частности, с помощью срежиссированной кампании по размещению политической рекламы в социальных сетях якобы сумела внести разлад в ряды Демократической партии США. В настоящее время сразу три комитета Конгресса и спецпрокурор Роберт Мюллер занимаются расследованием таких утверждений.

Трамп же в свою очередь уже не раз заявлял о том, что многие газеты и телекомпании США с подачи демократов охотно распространяют о нем и членах его администрации самые невероятные небылицы, обвиняя чуть ли не в сговоре с Кремлем против американской демократии, но при этом упорно не замечают очевидных, с его точки зрения, "связей Клинтон с российскими властями". Так, еще в феврале 2017 года он публично заявил, что его бывшая соперница в борьбе за Белый дом, будучи госсекретарем, "отдала России 20%" американского урана. По словам президента, брат Джона Подесты, руководителя предвыборного штаба Клинтон, якобы "положил в карман $180 тыс." от компании Uranium One, приобретение которой госкорпорацией "Росатом" и допустила глава Госдепартамента.

Кроме того, Трамп требует от минюста разобраться, почему ФБР на пике предвыборной гонки в США не стало предъявлять Клинтон обвинений в том, что она в бытность госсекретарем нарушала правила служебной переписки по электронной почте. По мнению президента, тем самым ФБР оказало поддержку кандидату от демократов.

Фото: AP



