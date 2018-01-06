Три экипажа представят Казахстан на ралли-рейде "Дакар-2018"

Самый престижный ралли-марафон в мире "Дакар - 2018" стартует сегодня в столицу Перу.

В юбилейной 40-й версии знаменитого ралли-рейда "Дакар-2018" Казахстан будет представлен тремя экипажами президентского спортивного клуба "Астана", сообщает Zakon.kz.

Честь нашей страны будут защищать самый опытный казахстанский гонщик Артур Ардавичус на грузовике Iveco и два дебютанта на квадроциклах Дмитрий Шилов и Максим Антимиров.

"Нам предстоит преодолеть 14 сложных этапов, и я прекрасно понимаю, что такое марафонские дистанции – нужно сберечь автомобиль, сберечь здоровье и при этом не терять темп. Задача из разряда невыполнимых, но мы ее выполним. Я умею ездить аккуратно и быстро, а сейчас как раз тот момент, когда надо ехать максимально быстро и максимально аккуратно. Буду стараться идти без ошибок. Для меня это десятый "Дакар" — я знаю, как ехать гонку среди сильных конкурентов. В этом году я стартую девятым – прежде ни разу так высоко не стартовал. Но сейчас с уверенностью могу сказать, что наша команда готова на все 100%", — поведал Ардавичус.

Гонщики столичной команды готовились к предстоящему "Дакару" на протяжении года и провела несколько учебно-тренировочных сборов.

"Для меня всегда было мечтой выступить на Дакаре. Я десять лет выступал на различных гонках, и все эти годы грезил о том, чтобы выйти на старт "Дакара". Мандраж подступает к горлу. Я сделаю все, чтобы завершить гонку на финишном подиуме и с гордостью поднять флаг Казахстана" — прокомментировал Дмитрий Шилов.

Отметим, что "Астана" успешно продемонстрировала комиссии "Дакара" техническое и административное соответствие экипажей регламенту марафона.

Напомним, "Дакар-2018" пройдет по территории трех стран Южной Америки: Перу, Боливии и Аргентины. Участникам предстоит преодолеть 14 этапов марафона абсолютно разных ландшафтов и непредсказуемых маршрутов, общая протяжённость которых составит почти 9000 километров.

Фото: Президентский спортивный клуб "Астана"