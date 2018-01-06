Автобус с рабочими слетел в кювет в Карагандинской области
Из 24 пассажиров трое получили травмы и доставлены в больницу.
Из-за гололедицы на трассе Жезказган-Караганда на участке дороги Улытауского района служебный «ПАЗ» ТОО «Корпорация «Казахмыс» упал в кювет, в результате пострадали трое рабочих, передает МИА «Казинформ».
По сведениям полиции, смену рабочих перевозил 50-летний водитель «ПАЗа». В двух километрах от села Майбулак Улытауского района машина слетела с трассы.
«Управлявший автобусом «ПАЗ» мужчина, по предварительным данным, не справился с управлением в условиях гололеда. Проводится досудебное расследование по части 1 статьи 345 Уголовного кодекса «нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами», - сообщили в пресс-службе департамента внутренних дел.
Из 24 пассажиров трое получили травмы и доставлены в больницу. Остальные рабочие самостоятельно выбрались из поврежденного автобуса.
Фото: МИА Казинформ
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