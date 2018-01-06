Определился следующий соперник Александра Емельяненко

Им стал поляк Шимон Байор.

Следующим соперником российского бойца смешанного стиля Александра Емельяненко станет поляк Шимон Байор. Об этом польский спортсмен сообщил на своей странице в Facebook, пишет life.ru.

— Четвёртого марта, город Самара, турнир "Битва на Волге", я буду драться с Александром Владимировичем Емельяненко, — написал Байор.

В активе 29-летнего Байора 17 побед и 7 поражений. Свой предыдущий бой он провёл в августе 2017 года в Сочи. Тогда боец победил спортсмена из Узбекистана Александра Столярова.

Напомним, свой второй бой Александр Емельяненко провёл 18 декабря с американцем Вирджилом Цвикером. Поединок завершился на третьей минуте первого раунда, после того как российский спортсмен нокаутировал бойца из США.

Фото: XSPORT.ua