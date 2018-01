В международном аэропорту Торонто столкнулись два самолёта

В международном аэропорту Лестера Пирсона в Торонто столкнулись крылом и хвостом два самолёта, сообщает CBC News, пишет life.ru.

Отмечается, что инцидент произошёл, когда самолёты были на земле. В результате столкновения произошло возгорание хвоста Sunwing Jet.

По информации издания, всех пассажиров из самолёта авиакомпании WestJet эвакуировали по надувному трапу. Всего на борту находились 168 пассажиров и шесть членов экипажа.

Информации о пострадавших не поступало. На место инцидента прибыли аварийные службы.

##BREAKING Two planes clipped wing & tail. Sunwing tail caught fire. A Westjet aircraft evacuated via slides. No injuries reported. Toronto Pearson Fire on scene. pic.twitter.com/iOTQlfwRwq