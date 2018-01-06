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В Астане задержан вор, совершивший кражу в мечети

6 января 2018, 07:58

Неизвестный мужчина обокрал прихожанина мечети в Астане.

Столичными полицейскими установлен и задержан подозреваемый в краже личного имущества в мечети, сообщает ru.sputniknews.kz.

Посетитель мечети Садуакас кажы Гилмани, расположенной в районе старого рынка на улице генерала Сабыра Ракымова, обратился в полицию, заявив, что 4 января у него из гардероба украли куртку, в кармане которой находились портмоне с документами и деньгами, сотовый телефон и ключи от авто. Ущерб заявитель оценил в более чем 200 тысяч тенге.

В ходе розыска полицейские задержали 47-летнего жителя города. В ходе следственных действий ему вменен ряд аналогичных краж.
Как выяснилось, мужчина, взяв чужую куртку и надев как свою, скрылся.

Данный факт зарегистрирован в Единый реестр досудебных расследований по статье 188 УК РК (Кража). Проводится расследование. Задержанный водворен в изолятор временного содержания. Продолжается проверка его причастности к аналогичным кражам из мечетей столицы.

Фото: ru.sputniknews.kz


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