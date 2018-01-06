В Петропавловске пострадавшим в результате аварии на водоводе возместят ущерб

В ТОО «Кызылжар Су» прокомментировали ситуацию с аварией, которая произошла 4 января по адресу улица Гоголя 13. Как отметил технический директор ТОО «Кызылжар Су» Арман Саутов, повреждение было устранено вечером того же дня, передает Петропавловск.news cо ссылкой на региональную службу коммуникаций.

По его словам, к 22 часам вечера водоснабжение в 15 жилых многоквартирных домах и объектах социальной сферы было возобновлено.

«В 22.00 мы обзванивали все многоэтажки, чтобы удостоверится всем ли поступила вода. На сегодня причины данного повреждения мы выясняем, вероятной причиной является строительный брак, но это точно покажет экспертиза, которая будет проведена в следующий понедельник. Нам очень помогли коммунальные службы города, уборка льда и наледи, работы были проведены в срок. Вода бесперебойно подается, в настоящее время проблем нет», — говорит Арман Саутов.

Во время ремонтных работ для жителей был организован подвоз воды. По графику работали специальные бригады. Для ветеранов и малоимущих семей, была организована бригада, которая доставляла воду в квартиру. Воду принесли и жителю дома по улице Интернациональной, 83 Ермеку Каражуманову.

«До 10 часов дня не было воды, конечно были неудобства . Потом уже подошел водовоз, взяли мы 10 литров воды. В два часа к нам позвонили в дверь парень с девушкой спросили есть ли вода и потом через час привезли нам 15 литров воды . Хочу сказать большое спасибо акимату, горводоканалу , что оперативно и быстро предоставили воду», — поделился Ермек Каражуманов.

Как рассказал Арман Саутов, от воды пострадали 5 дворов, вода в дома не зашла.

«На сегодня обратилось 2 семьи за возмещением ущерба, с ними этот вопрос обговорили, то есть по сумме мы уже решили, и компенсация им будет выплачена. Компенсация выплачивается исходя из ущерба, в данных семьях ущерб составлял на продукты питания», — отметил Арман Саутов.

Напомним, 4 января в 3 часа 30 мин на водоводе диаметром 800 мм в районе дома Гоголя 13, произошло технологическое повреждение. Подача воды было прекращено в 15 многоэтажках. На устранение повреждения были задействованы ремонтно-восстановительные бригады и порядка 47 единиц спецтехники.