Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

Учёные из Великобритании назвали возможную причину смерти писателя Чехова

6 января 2018, 08:38

В ходе проведённого исследования, были подтверждены данные о том, что писатель долгое время болел туберкулёзом.

Группа исследователей из Куодрэмского института биологических наук полагает, что возможной причиной смерти русского писателя Антона Чехова в 1904 году могло стать кровоизлияние в мозг. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что в пробах, взятых, в частности, с рубашки Чехова, были обнаружены протеины, которые ассоциируются с вызванным тромбом ударом.

Также сообщается, что в ходе проведённого исследования, были подтверждены данные о том, что писатель долгое время болел туберкулёзом.

Фото: 24СМИ


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...