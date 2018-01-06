Учёные из Великобритании назвали возможную причину смерти писателя Чехова
В ходе проведённого исследования, были подтверждены данные о том, что писатель долгое время болел туберкулёзом.
Группа исследователей из Куодрэмского института биологических наук полагает, что возможной причиной смерти русского писателя Антона Чехова в 1904 году могло стать кровоизлияние в мозг. Об этом сообщает RT.
Отмечается, что в пробах, взятых, в частности, с рубашки Чехова, были обнаружены протеины, которые ассоциируются с вызванным тромбом ударом.
Также сообщается, что в ходе проведённого исследования, были подтверждены данные о том, что писатель долгое время болел туберкулёзом.
Фото: 24СМИ
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