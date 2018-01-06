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Авиарейс Астана-Шарджа отменили из-за замерзшей двери самолета

6 января 2018, 09:28

Рейс откладывается на 10 часов.

В аэропорту Астаны застряли 89 пассажиров, летевших в Шарджу, передает МИА «Казинформ».

Самолет авиакомпании Air Arabia не смог вылететь в Шарджу по технической причине. По словам представителя компании Гульмиры Ахметовой, замерзла входная дверь самолета.

«Мы не смогли ее отогреть. Рейс откладывается на 10 часов. Пассажиры будут размещены в отеле», - сказала Г.Ахметова.

Чартерный рейс Астана - Шарджа должен был отправиться в 4:55, однако так и не взлетел. В 7:25 пассажирам предложили напитки, а спустя 15 минут без объяснения причин попросили покинуть борт и пройти в здание аэропорта.

Среди пассажиров есть пожилые люди, много детей. Большая часть - без верхней одежды и теплой обуви, которые сданы в багаж. Чемоданы не возвращают по техническим причинам.

Отметим, в Астане - минус 26 градусов. Представители турагентств пока не дают официальных комментариев, ссылаясь на раннее утро и субботний день.

Фото: МИА Казинформ


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